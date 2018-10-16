Продаж столичного торгового центру «Гулівер» провалився

Заявки на участь у торгах подали десять учасників, проте всі було відхилено.

Призначений на 16 жовтня аукціон з продажу права вимоги за кредитним договором, забезпеченням за яким виступає багатофункціональний комплекс «Гулівер» у Києві, зі стартовою ціною 18,177 млрд грн не відбувся.

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Про це свідчать дані державного підприємства СЕТАМ (OpenMarket).

Заявки на участь у торгах подали десять учасників, проте всі було відхилено.

Причини відхилення заявок не вказуються.

Як повідомляв УНІАН, наприкінці вересня було виставлено на продаж права вимоги на земельну ділянку загальною площею 1,1379 га і розташований на ньому торгово-офісний комплекс «Гулівер» з об'єктами громадського призначення та паркінгом загальною площею 151 805,3 кв. м у м.Києві, зі стартовою ціною 18,177 млрд грн.

Крім того, до лоту входить земельна ділянка площею 0,1133 га, призначена для будівництва, експлуатації та обслуговування торговельно-офісного комплексу з об'єктами громадського призначення та паркінгом за вказаною адресою.

До стартової ціни включено залишок кредитної заборгованості станом на дату проведення торгів. Крок аукціону становить 181,769 млн грн, а гарантійний внесок - 908,849 млн грн.

Аукціон призначено на 16 жовтня. Кінцевий термін подачі заявок - 15 жовтня.