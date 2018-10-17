Конституційний суд перевірить законність приватизації «Укррудпрому»

На думку народних депутатів, які внесли подання в КСУ, норми закону про приватизацію активів «Укррудпрому» від 2004 року обмежували коло претендентів, що суперечить Конституції.

Велика палата Конституційного суду України розгляне питання про відкриття конституційного провадження про законність приватизації у 2004 році державної компанії «Укррудпром», яка володіла великими пакетами акцій гірничо-збагачувальних комбінатів, які видобувають залізну руду.

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Про це йдеться в повідомленні на сайті КСУ.

"Постановою колегії суддів КСУ відмовлено у відкритті конституційного провадження у справі; справу передано в Велику палату для вирішення питання про відкриття конституційного провадження", - йдеться в повідомленні суду.

Дане подання було внесено у квітні 54 народними депутатами на розгляд Конституційного суду щодо перевірки конституційності положень Закону «Про особливості приватизації підприємств Державної акціонерної компанії «Укррудпром» від 9 квітня 2004 року.

На думку народних депутатів, норми даного закону обмежували коло претендентів на приватизацію активів «Укррудпрому», що суперечить Конституції.

Відзначається, що уповноваженими представниками заявників визначені народні депутати Павло Різаненко і Вікторія Войціцька.

Як повідомляв УНІАН, Верховна Рада 9 квітня 2004 року прийняла Закон «Про особливості приватизації підприємств Державної акціонерної компанії «Укррудпром». Від приватизації пакетів акцій підприємств, які входили до складу ДАК, у державний бюджет надійшло 1,4 млрд грн.

У даний час більшістю високоприбуткових гірничорудних підприємств країни володіють групи «Метінвест» і «Смарт-холдинг».

Основними акціонерами «Метінвесту» є група українського бізнесмена Ріната Ахметова СКМ (71,24%) і група «Смарт-Холдинг» Вадима Новинського (23,76%).

Раніше механізм приватизації підприємств «Укррудпрому» неодноразово критикувався експертами та парламентаріями, а також державними відомствами.