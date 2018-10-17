Росія знизила вкладення в держборг США до 11-річного мінімуму

Навесні Росія залишила список найбільших власників держборгу США, де перше місце займає Китай.

Російські інвестори скоротили вкладення в американські держоблігації в серпні 2018 року до $14,1 мільярда проти $14,9 мільярда в липні, тоді як в березні обсяг вкладень становив понад $96 мільярдів, а в липні 2017 року він перевищував $103 мільярди, випливає з даних Казначейства США, розміщених на його сайті.

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На довгострокові облігації в серпні припадало $3,4 мільярда, в короткострокових бондах було розміщено $10,7 мільярда, передає Рейтер. Основним російським інвестором в держбонди США традиційно є Банк Росії.

Російська федерація почала активно позбавлятися від американських держпаперів з квітня поточного року, після того, як США ввели чергові санкції проти РФ з ризиком їх подальшого розширення, в тому числі та на російські фінансові інститути.

Навесні Росія залишила список найбільших власників держборгу США, де перше місце займає Китай, вкладення якого в американські держпапери на 1 вересня становлять $1.165,1 мільярда.

На другому місці Японія ($1.029,9 мільярда), на третьому місці ще один представник BRICS (Бразилія, з $317,8 мільярдами, а останню сходинку найбільших власників займає Ізраїль з об'ємом держпаперів США на $30,2 мільярда.

Всього ж обсяг іноземних вкладень в держборг США зріс у серпні до $6,29 трильйона з $6,25 трильйона в липні.