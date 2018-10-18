Фонд держмайна не зміг знайти радника для підготовки до приватизації «Сумихімпрому»

Фонд вирішив сам підготувати підприємство до продажу.

Фонд державного майна України буде сам займатися підготовкою до приватизації ПАТ «Сумихімпром» замість інвестиційного радника, оскільки жодна компанія не подала свою заявку для участі у відповідному конкурсі.

Читайте такожВелика приватизація переноситися на наступний рік

Про це на своїй сторінці в соцмережі Facebook написав виконуючий обов'язки голови Фонду держмайна Віталій Трубаров.

Також він додав, що на конкурс з відбору інвестрадників для ВАТ «Оріана» і НАК «Украгролізинг» знову надійшло лише по одній заявці, тому буде оголошено повторний конкурс, вже третій за рахунком.

Крім того, Трубаров повідомив, що підписав договір з інвестиційним радником «Конкорд Консалтинг» у складі консорціуму «Baker McKenzie», «Бюро Маркуса», BDO, «Ernst & Young» і Kreston GCG, який готуватиме до приватизації Херсонську, Дніпровську, Сєвєродонецьку ТЕЦ і Криворізьку теплоцентраль.

«Договір ще має затвердити Кабмін, після чого радник почне підготовку цих активів до приватизації», - додав він.

Як повідомляв УНІАН, 10 травня Кабінет міністрів України на своєму засіданні затвердив перелік підприємств великої приватизації на 2018 рік, в який увійшли 26 об'єктів. Пізніше цей список скоротився до 23 підприємств, в число яких увійшло і «Сумихімпром».

У вересні голова Фонду держмайна заявив, що ФДМУ буде сам займатися підготовкою до приватизації ПАТ «Азовмаш» замість інвестиційного радника, оскільки жодна компанія не подала свою заявку для участі у відповідному конкурсі.