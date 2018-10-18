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Фонд держмайна не зміг знайти радника для підготовки до приватизації «Сумихімпрому»

15:26, 18 жовтня 2018
Фондовий ринок
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Фонд держмайна сам підготує до приватизації «Сумихімпром» / фото УНІАН

Фонд державного майна України буде сам займатися підготовкою до приватизації ПАТ «Сумихімпром» замість інвестиційного радника, оскільки жодна компанія не подала свою заявку для участі у відповідному конкурсі.

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Про це на своїй сторінці в соцмережі Facebook написав виконуючий обов'язки голови Фонду держмайна Віталій Трубаров.

Також він додав, що на конкурс з відбору інвестрадників для ВАТ «Оріана» і НАК «Украгролізинг» знову надійшло лише по одній заявці, тому буде оголошено повторний конкурс, вже третій за рахунком.

Крім того, Трубаров повідомив, що підписав договір з інвестиційним радником «Конкорд Консалтинг» у складі консорціуму «Baker McKenzie», «Бюро Маркуса», BDO, «Ernst & Young» і Kreston GCG, який готуватиме до приватизації Херсонську, Дніпровську, Сєвєродонецьку ТЕЦ і Криворізьку теплоцентраль.

«Договір ще має затвердити Кабмін, після чого радник почне підготовку цих активів до приватизації», - додав він.

Як повідомляв УНІАН, 10 травня Кабінет міністрів України на своєму засіданні затвердив перелік підприємств великої приватизації на 2018 рік, в який увійшли 26 об'єктів. Пізніше цей список скоротився до 23 підприємств, в число яких увійшло і «Сумихімпром».

У вересні голова Фонду держмайна заявив, що ФДМУ буде сам займатися підготовкою до приватизації ПАТ «Азовмаш» замість інвестиційного радника, оскільки жодна компанія не подала свою заявку для участі у відповідному конкурсі.

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Теги: #приватизація#Фонд держмайна#приватизація в Україні