Мінфін позичив на внутрішньому ринку рекордні $242 мільйони

Гривневий еквівалент залучених коштів по курсу Нацбанку становить 6,7 мільярда гривень.

Міністерство фінансів України на позаплановому аукціоні з розміщення облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП) залучило до державного бюджету 241,761 мільйона доларів.

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Як повідомляється на сайті міністерства, кошти залучені в результаті продажу облігацій терміном обігу 272 дня із середньозваженою дохідністю 7% річних.

Також повідомляється, що гривневий еквівалент залучених коштів за курсом Національного банку склав 6,749 мільярда гривень.

Довідка УНІАН. Станом на 18 жовтня обсяг ОВДП в обігу за сумою основного боргу склав 742,272 мільярда гривень, при цьому у власності Національного банку знаходяться облігації на 348,100 мільярда гривень, або 47% їх загального обсягу.