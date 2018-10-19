Надходження від малої приватизації становлять 285 мільйонів

Всього відбулося понад 200 успішних аукціонів з продажу об'єктів малої приватизації.

Надходження від малої приватизації станом на сьогодні становлять 285 млн грн, про що під час виступу в парламенті заявив перший заступник міністра економічного розвитку і торгівлі Максим Нефьодов.

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«У нас є аукціони, на які приходять десятки сотень покупців. Ми бачимо, що ціни в середньому ростуть на 83% щодо стартових. Я вважаю, що це прекрасні показники», - сказав він.

За словами Нефьодова, реалізація об'єктів малої приватизації проходить через 33 електронних майданчики, ще кілька майданчиків найближчим часом мають отримати акредитацію.

Також перший заступник міністра економічного розвитку повідомив, що всього відбулося понад 200 успішних аукціонів з продажу об'єктів малої приватизації.

Як повідомляв УНІАН, 28 березня Фонд державного майна Україна затвердив список з майже 660 об'єктів малої приватизації, які підлягають продажу у 2018 році.

10 травня на засіданні Кабінету міністрів було ухвалено пакет постанов, спрямованих на запуск в Україні продажу об'єктів малої приватизації.

На початку липня акредитацію для проведення малої приватизації отримали десять електронних майданчиків.

10 серпня Фонд державного майна України оголосив аукціони щодо 147 об'єктів малої приватизації, стартова вартість яких становить 70 млн грн.

Фонд держмайна очікує отримати від продажу об'єктів малої приватизації від 1,5 до 1,7 млрд грн.

До групи малої приватизації входять об'єкти нерухомості, невеликі підприємства, номінальна вартість яких не перевищує 250 млн грн.