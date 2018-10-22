S&P підтвердило рейтинги України

На думку рейтингового агентства, нова програма з МВФ буде схвалена до кінця 2018 року.

Міжнародне рейтингове агентство S&P Global Ratings підтвердило довгострокові та короткострокові суверенні кредитні рейтинги України за зобов'язаннями в іноземній і національній валюті на рівні «B-/B» зі стабільним прогнозом.

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Як говориться в повідомленні агентства, переданому УНІАН, рейтинг країни за національною шкалою підвищено до «uaBBB».

На думку S&P, незважаючи на те, що Україна не отримувала фінансування в рамках програми з Міжнародним валютним фондом з березня 2017 року, нову програму буде схвалено до кінця 2018 року.

S&P зазначає, що «стабільний» прогноз за рейтингами України відображає очікування агентства, що діючу програму з МВФ буде достроково припинено, а замість неї буде реалізовано нову програму, термін дії якої становитиме 14 місяців,

«Ми вважаємо, що нова угода з МВФ допоможе Україні виконати її значні зовнішні боргові зобов'язання, термін погашення яких настає в наступному році, і одночасно проводити зважену макроекономічну політику в рік президентських і парламентських виборів», - йдеться в повідомленні S&P.

Як повідомляв УНІАН, Міжнародне рейтингове агентство S&P Global Ratings у квітні підтвердило довгострокові й короткострокові суверенні кредитні рейтинги України за зобов'язаннями в іноземній і національній валюті на рівні «B-/B» зі стабільним прогнозом.

У п'ятницю, 19 жовтня, в МВФ повідомили про узгодження з українською владою нової 14-місячної програми stand-by обсягом 3,9 млрд дол., яка підлягає затвердженню Радою директорів Фонду. Розгляд цього питання очікується після схвалення українським парламентом державного бюджету на 2019 рік відповідно до рекомендацій МВФ і підвищення тарифів на газ і опалення для домогосподарств.

Кабінет міністрів України з 1 листопада підвищив ціну на газ для населення на 23,5%, до 8550 грн за тис. кубометрів.