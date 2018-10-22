Prostor веде переговори про купівлю Космо – ЗМІ

Сума угоди може становити $15 мільйонів.

Дніпропетровська компанія Стиль Д (розвиває мережу з продажу парфумерно-косметичних товарів Prostor) близька до купівлі бізнесу компанії Суматра ЛТД (мережа "Космо").

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Про це повідомляє LIGA.net з посиланням на джерела. Сума операції може становити близько $15 млн.

Якщо угода буде підписана, Prostor вийде на друге місце в Україні в сегменті магазинів з продажу парфумерно-косметичної продукції після мережі Єва.

Договір купівлі-продажу ще не підписаний, зараз йде оцінка вартості бізнесу Космо, розповідає директор торгової мережі на правах анонімності. Угода може виявитися типовою для українського роздрібного ринку: власник купує договори оренди, товарні залишки, торгове обладнання та за необхідності — бренд мережі.

Мова йде тільки про продаж близько 110 парфумерно-косметичних магазинів, аптечний бізнес Космо не входить в угоду, зазначив він.

Продавець хоче за свій актив близько $15 млн, — повідомив інвестиційний банкір, що побажав залишитися неназваним.

Гендиректор мережі Космо Георгій Шейко повідомив, що ритейлер регулярно проводить переговори про продаж свого бізнесу. Інформацію про проведення оцінки вартості активів він спростував. Отримати коментар Prostor не вдалося — її представники не відповіли на запит видання.

Американська SigmaBleyzer через компанію SBF Southeast European Holdings придбала компанію Суматра ЛТД у 2007 році. Тоді експерти прогнозували, що фонд вийде з бізнесу через три-чотири роки, продавши Космо міжнародному оператору. Однак кілька фінансових криз могли перешкодити планам фонду, і зараз покупку мережі розглядають тільки її українські конкуренти.

Купувати мережу відмовився Watsons, розповідає інвестбанкір. Співвласник мережі Єва Руслан Шостак повідомив, що зараз не розглядає покупку бізнесу Космо.

Зараз в Україні працює чотири національні мережі — Єва, Watsons, Prostor і Космо, розповідає директор консалтингової компанії UTG Євгенія Локтіонова. "Останні три роки найактивніше розвивалися Єва і Prostor", — говорить вона. Лідерство тримає мережу Єва (близько 750 магазинів), на другому місці — Watsons (близько 400 торгових точок), на третьому — Prostor (близько 350 магазинів), на четвертому місці — Космо (близько 110 магазинів).