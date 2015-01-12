ДПЕК Ахметова переоформив низку активів на нідерландську «дочку»

Найбільший приватний енергохолдинг України ДТЕК, підконтрольний бізнесменові Рінату Ахметову, переоформив частину пакетів акцій трьох активів на нідерландську «дочку» DTEK Energy BV.

Про це йдеться в повідомленнях ДТЕК в системі розкриття інформації Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

Зокрема, пакет акцій кіпрської DTEK Holdings limited «Донецькобленерго» зменшився до 40,06% з 70,52%, в той же час частка нідерландської DTEK Energy BV збільшилася до 31,44% з 0%.

Пакет акцій донецької «ДТЕК Енерго» в «Західенерго» зменшився до 0% з 12,24%, водночас частка нідерландської DTEK Energy BV збільшилася до 27,13% з 14,89%.

Пакет акцій кіпрської DTEK Holdings limited у шахті «Комсомолець Донбасу» зменшився до 0% з 44,65%, донецькій «ДТЕК Енерго» зменшився до 45,08% з 50,84%, в той же час частка нідерландської DTEK Energy BV збільшилася з 0% до 50,23%.

Довідка УНІАН. У вугільний блок ДТЕК входять «ДТЕК Павлоградвугілля» (об'єднує 10 шахт), «ДТЕК Добропіллявугілля» (5 шахт), «ДТЕК Шахта Комсомолець Донбасу», «ДТЕК Ровенькиантрацит» (6 шахт і 3 збагачувальні фабрики), «ДТЕК Свердловантрацит» (5 шахт і 3 збагачувальні фабрики), «Шахта «Білозерська» і п'ять збагачувальних фабрик.

Сегмент генерації представлений «ДТЕК Східенерго», «ДТЕК Західенерго» і «ДТЕК Дніпроенерго».

Компанія «Сервіс-Інвест», «ДТЕК ПЕМ-Енерговугілля», «ДТЕК Донецькобленерго» та ПАТ «Дніпрообленерго» представляють сегмент передавання та продажу електроенергії.

До складу ДТЕК входить «Київенерго», яке генерує і постачає теплову та електричну енергію в Києві.

ДТЕК - найбільша приватна вертикально-інтегрована енергетична компанія України входить до складу фінансово-промислової групи «Систем Кепітал Менеджмент».