У Мінфіні підтвердили, що Україна готується випустити євробонди

В. о. голови Мінфіна Маркарова уточнила, що делегацію в Лондоні очолить урядовий уповноважений з питань управління держборгом Юрій Буца.

Міністерство фінансів України проведе зустрічі з інвесторами в Лондоні, Нью-Йорку та Бостоні в період з 23 по 24 жовтня в рамках підготовки до розміщення єврооблігацій.

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"Зустрічі з інвесторами пройдуть в Лондоні 23 і 24 жовтня, Нью-Йорку - 23 жовтня і Бостоні - 24 жовтня. З урахуванням ринкових умов, після цього Україна здійснить випуск облігацій зовнішньої державної позики за Правилом 144А / Положенням S, деномінованих у доларах США", - повідомили в прес-службі Мінфіну.

Зазначається, що Мінфін доручив організувати серію зустрічей з інвесторами з фіксованим доходом BNP Paribas, jp Morgan, Goldman Sachs і Citi. Фінансовим консультантом міністерства є Rothschild.

За інформацією виконуючої обов'язки міністра фінансів України Оксани Маркарової, одна команда з представників Мінфіну, Міністерства економіки та Національного банку приступає до роботи у Лондоні, друга – вилітає в Нью-Йорк.

"Попереду переліт і кілька дуже напружених робочих днів. Бажаємо успіху нашій команді на чолі з Юрієм Буцою, яка буде працювати в Лондоні", - написала вона в соцмережі Facebook.

Параметри майбутнього розміщення не повідомляються. За оцінками експертів, обсяг майбутнього розміщення становитиме до 2 мільярдів доларів, оскільки для майбутніх у найближчі місяці виплат за зовнішніми валютними боргами потрібно 1,5 мільярда доларів, і ставка та термін розміщення залежатимуть від сприйняття інвесторами українського ризику і попиту.

Довідка УНІАН. Міністерство фінансів 24 серпня виконало приватне розміщення короткострокових облігацій зовнішніх державних позик на 725 мільйонів доларів США з терміном погашення в 2019 році під 9,1% річних.

Роком раніше, у вересні 2017 року, Україна успішно розмістила єврооблігації на 3 мільярди доларів під 7,375% річних.

За інформацією Міністерства фінансів, обсяг майбутніх виплат України щодо зовнішнього державного боргу в четвертому кварталі поточного року становить еквівалент 610 мільйонів доларів.

За оцінками міжнародного рейтингового агентства S&P Global Ratings, уряду України в 2019-2020 роках належить здійснити виплати за зовнішніми зобов'язаннями на суму близько 5,5 мільярда доларів, що становить приблизно 4,5% ВВП країни.