Надходження від приватизації за 2014 рік склали 465,9 млн гривень

Надходження до держбюджету від приватизації за 2014 рік становили 465,9 млн грн, що становить 128% від відкоригованого плану надходжень від приватизації на минулий рік, повідомили УНІАН у прес-службі Фонду державного майна України (ФДМУ).

У ФДМУ також зазначили, що надходження від оренди в 2014 році становили 983,9 млн грн – 123,9% річного плану. Дивідендів із держпакетів акцій минулого року надійшло 403 млн грн (плану надходжень за дивідендами на 2014 рік встановлено не було).

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Як повідомляв УНІАН, Кабінет міністрів України своїм розпорядженням №1067 від 7 листопада скоротив план надходжень від приватизації на 2014 рік із 17 млрд грн до 363 млн грн.

Основну частину приватизаційних надходжень у 2014 році було отримано в ході продажу на приватизаційних аукціонах наприкінці листопада блокуючих пакетів акцій "Закарпаття-", "Вінниця-" і "Чернівціобленерго" на загальну суму 404,2 млн грн.