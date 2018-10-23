Європейські ринки акцій впали до мінімуму майже двох років

Загальноєвропейський індекс STOXX 600 знизився на 0,88 відсотка після падіння на 1,1 відсотка, мінімуму з грудня 2016 року.

Європейські ринки акцій знизилися до мінімуму майже двох років у вівторок, оскільки нова порція корпоративних звітів за третій квартал не змогла розвіяти занепокоєння інвесторів щодо виходу Великобританії з Європейського Союзу, бюджету Італії, ізоляції Саудівської Аравії, торгових війн, економіки Китаю і процентних ставок США.

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Як передає Рейтер, загальноєвропейський індекс STOXX 600 знизився на 0,88 відсотка після падіння на 1,1 відсотка, мінімуму з грудня 2016 року. Індекс може завершити в мінусі п'яті торги поспіль на тлі слабкості азіатських бірж і Уолл-стріт.

Інші індекси також зазнали суттєвих втрат. Німецький DAX опустився на 1,2 відсотка.

Сектор технологічних компаній Європи знизився на 2,55 відсотка через падіння паперів AMS, які подешевшали на 22,39 відсотка, оскільки зроблений компанією прогноз не зміг розвіяти сумніви інвесторів.