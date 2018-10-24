Мінфін позичив 2 мільярди гривень

Міністерство на ОВДП-аукціоні залучило до держбюджету 87 млн грн, 34 млн дол. і 25 млн євро.

Міністерство фінансів України на плановому аукціоні з розміщення облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП) залучило до державного бюджету 86,815 млн грн, 34,370 млн дол. і 24,638 млн євро.

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Як повідомляється на сайті міністерства, гривневі кошти залучені в результаті продажу облігацій термінами обігу 105, 161, 252 і 532 дня із середньозваженою дохідністю 19%, 18,5%, 18,5% і 18,5% річних відповідно.

Кошти, в доларах залучені за допомогою продажу облігацій на 238 і 722 дні з дохідністю 7% і 7,5% річних, в євро – 224 і 399 днів з дохідністю 4,6% і 4,07% річних.

Також повідомляється, що гривневий еквівалент залучених коштів за курсом Національного банку становив 1,847 млрд грн.

Довідка УНІАН. Станом на 22 жовтня обсяг ОВДП в обігу за сумою основного боргу становив 744,502 млрд грн, при цьому у власності Національного банку знаходяться облігації на 348,100 млрд грн, або 47% їх загального обсягу.