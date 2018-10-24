Кабмін опублікував умови продажу «Центренерго»

Новий власник «Центренерго» зобов'язаний спрямувати до держбюджету 30% прибутку за 2018 рік.

У разі вдалого аукціону з продажу державного пакета акцій енергогенеруючої компанії «Центренерго», його новий власник зобов'язаний буде сплатити до державного бюджету України 30% від прибутку підприємства за 2018 рік у вигляді дивідендів.

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Про це йдеться в умовах продажу держпакета акцій ПАТ «Центренерго», які опубліковані на сайті Кабінету міністрів.

У сфері корпоративних відносин та розпорядження майном компанії, крім сплати дивідендів до держбюджету, новий власник повинен буде забезпечити належне використання, утримання і зберігання державного майна, яке у процесі створення товариства не увійшло до його статутного капіталу, але залишилося на балансі, а також виконати вимоги законодавства з охорони електростанцій ПАТ (Вуглегірській ТЕС-Зміївська ТЕС, Трипільської ТЕС) відомчої воєнізованої охорони на договірних умовах.

Що стосується економічної діяльності підприємства, то в умовах продажу значаться: дотримання ліцензійних умов здійснення діяльності (у сфері електроенергетики, з виробництва теплової енергії та її транспортування, з централізованого водопостачання та водовідведення), недопущення утворення заборгованості з платежів до бюджетів усіх рівнів та соціальними виплатами, а також повна своєчасна сплата в бюджет податків, зборів та інших платежів.

Також новий власник повинен дотримуватись вимог Закону України «Про захист економічної конкуренції», виконувати мобілізаційні завдання, визначені для підприємства, дотримуватися вимог законодавства щодо охорони державної таємниці.

На складах теплоелектростанцій підприємства повинні забезпечуватися гарантовані запаси вугілля та резервного палива, причому за можливості повинне використовуватися вугілля, що видобувається на шахтах, розташованих на території України.

Умови продажу щодо інноваційно-інвестиційної діяльності «Центренерго», передбачають здійснення заходів щодо можливості роботи товариства в енергосистемі Континентальної Європи ENTSO-E відповідно до плану заходів щодо синхронізації енергосистеми України з енергосистемою Континентальної Європи ENTSO-E.

Також вказується на обов'язкове збереження встановленої потужності кожної теплоелектростанції на рівні не меншому, ніж на дату продажу, виконання зобов'язань з розвитку компанії з метою підвищення різних показників діяльності та дотримання вимог законів щодо безпечної роботи подібних об'єктів.

Що стосується природоохоронної діяльності підприємства, то серед умов продажу значиться дотримання вимог природоохоронного законодавства, здійснення заходів з охорони навколишнього природного середовища та розробка протягом року після продажу плану заходів товариства з охорони навколишнього природного середовища та його виконання з урахуванням висновків екологічного аудиту.

Умови продажу, що стосуються соціальної діяльності, вказують на недопущення утворення простроченої заборгованості з виплати зарплати працівникам, недопущення звільнення працівників з ініціативи покупця чи уповноваженого ним органу протягом шести місяців з дати продажу, виконання в повному обсязі умов колективного договору протягом терміну його дії.

Також вказується на необхідність укладення нового колективного договору після закінчення строку дії нинішнього або внесення до нього змін.

Як повідомляв УНІАН, радник з приватизації ПАТ "Центренерго" аудиторсько-консалтингова компанія Ernst & Young оцінила 73,8%-вий державний пакет акцій підприємства в 5,985 млрд грн (225,48 млн дол.).

3 жовтня на своєму засіданні Кабмін встановив стартову ціну держпакету акцій «Центренерго» в 5,98 млрд грн.

Довідка УНІАН. «Центренерго» є одним із провідних виробників електроенергії в Україні. Держава володіє 78,289% акцій компанії. До складу компанії входять три теплові електростанції - Вуглегірська, Зміївська та Трипільська, їх сумарна встановлена проектна потужність становить 7665 МВт - 14% генеруючої потужності України. «Центренерго» постачає електроенергію в Київську, Харківську і Донецьку області.