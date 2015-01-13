Компанія «Бізнес-Інвест» просить суд визнати недійсним продаж «Західенерго» Ахметову

Компанія «Бізнес-Інвест» подала позов до господарського суду Києва з вимогою визнати недійсним договір купівлі-продажу 45,1% держпакету акцій енергогенеруючого підприємства «Західенерго», який придбав найбільший приватний енергохолдинг ДТЕК Ріната Ахметова на початку 2012 року.

Про це УНІАН повідомили в компанії «Бізнес-Інвест».

«Позов було подано вчора до господарського суду Києва», - сказав УНІАН представник компанії, зазначивши, що відповідачами виступають Кабінет міністрів, Фонд держмайна і кіпрська компанія DTEK Holding, підконтрольна бізнесменові Рінату Ахметову.

Крім цього, компанія в суді буде вимагати визнання недійсними рішень Кабінету міністрів і Фонду держмайна про затвердження умов приватизаційного конкурсу по «Західенерго».

«Бізнес-Інвест» є активним учасником фондового ринку, і якби не ті умови, які були придумані Кабміном і Фондом держмайна для проведення конкурсу, то очевидно, «Бізнес-Інвест» брав би участь у цьому конкурсі. Він міг би брати участь, як і інші гравці ринку, що не підпадали під необґрунтовані умови. Була б конкуренція», - зазначив співрозмовник агентства.

На уточнююче запитання УНІАН про те, чому компанія подає позов через два роки після продажу держпакету акцій «Західенерго», представник «Бізнес-Інвест» зазначив, що за часів президентства Януковича подавати аналогічні позови було марно.

«До початку минулого року взагалі подача будь-якого такого позову була заздалегідь безрезультатна. Ніхто ні на які аргументи, ні в якому суді не звертав би уваги, навіть якщо б вони були тисячу разів обґрунтованими», - уточнив він.

Представник компанії також зазначив, що «Бізнес-Інвест» вважає, що держава зобов'язана відреагувати на всі ті порушення в ході приватизації, які були допущені в 2011-2012 рр.

«Підприємства продавалися практично в одні руки, без реальних конкурсів, без реальної конкуренції. Переможець, по суті справи, був заздалегідь відомий», - сказав представник «Бізнес-Інвесту».

«Що стосується «Західенерго», то сам пан Рябченко (екс-глава Фонду держмайна - УНІАН), коли ще в той час йому ставили запитання щодо того, хто ж може при таких сформульованих умовах стати переможцем даного конкурсу, він не міг нікого назвати крім ДТЕК», - наголосив співрозмовник агентства.

«Через відсутність конкуренції державному бюджету було завдано збитків. Держпакет акцій даного підприємства продали всього на 100 тис. грн вище, ніж його первісна оціночна вартість», - додав він.

У компанії «Бізнес-Інвест» нагадали, що 26 листопада 2014 року Фонд державного майна України на УМВБ продав 25% державний пакет акцій «Закарпаттяобленерго». Ціна продажу порівняно з початковою ціною (67,1 млн грн) зросла у 3,9 разу. Всього в аукціоні брало участь 6 компаній, зокрема «Бізнес-Інвест». Однак переможцем конкурсу стала фінансова компанія «Фаворит», запропонувавши в ході торгів за 25% акцій «Закарпаттяобленерго» 255 млн грн.

Довідка УНІАН. Компанія «Західенерго» експлуатує 23 енергоблоки на Бурштинській, Ладижинській і Добротворській ТЕС сумарною встановленою потужністю 4607,5 МВт. Привабливість компанії полягає в тому, що вона здійснює експорт електроенергії до країн ЄС.

Вертикально інтегрованому приватному енергохолдингу України «ДТЕК», підконтрольному бізнесменові Рінату Ахметову, належать 70,91% акцій компанії. Блокпакет компанії у розмірі 25% акцій знаходиться у НАК "Енергетична компанія України".

У часи президентства Януковича компанія ДТЕК бізнесмена Ріната Ахметова купила більшість виставлених на продаж об'єктів в енергетиці. Зокрема, ДТЕК придбав великі пакети акцій «Західенерго», «Дніпроенерго», «Київенерго», «Крименерго», «Донецькобленерго», «Дніпрообленерго».