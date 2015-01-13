Депутати знизили кворум для зборів акціонерів до 50%
14:52, 13 січня 2015Фондовий ринок
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Даний закон для підприємств, які перебувають у державній власності, набирає чинності з дня оприлюднення, а для акціонерних товариств усіх інших форм власності - з 1 січня 2016 року
Планка кворуму знижена з 60 до 50% / Фото УНІАН
Верховна Рада ухвалила в першому читанні і в цілому як закон проект Закону “Про внесення змін до статті 41 Закону України “Про акціонерні товариства” (реєстраційний №1310).
Як передає кореспондент УНІАН, за дане рішення проголосували 230 із 321 народного депутата, зареєстрованих у сесійній залі.
Даним законом знижено з 60 до 50% планку кворуму для проведення загальних зборів акціонерних товариств.
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ВР вирішила, що даний закон для підприємств, які є в державній власності, набуває чинності з дня оприлюднення, а для акціонерних товариств всіх інших форм власності — з 1 січня 2016 року.
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