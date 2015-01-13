Депутати знизили кворум для зборів акціонерів до 50%

Верховна Рада ухвалила в першому читанні і в цілому як закон проект Закону “Про внесення змін до статті 41 Закону України “Про акціонерні товариства” (реєстраційний №1310).

Як передає кореспондент УНІАН, за дане рішення проголосували 230 із 321 народного депутата, зареєстрованих у сесійній залі.

Даним законом знижено з 60 до 50% планку кворуму для проведення загальних зборів акціонерних товариств.

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ВР вирішила, що даний закон для підприємств, які є в державній власності, набуває чинності з дня оприлюднення, а для акціонерних товариств всіх інших форм власності — з 1 січня 2016 року.