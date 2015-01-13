Нацкомісія дозволила біржі ПФТС запустити ф'ючерси на торгівлю доларами

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку (НКЦПФР) погодила внесення змін до біржові правила фондової біржі ПФТС, на підставі яких став можливий запуск на біржі валютних деривативів, повідомили УНІАН у прес-службі біржі.

Як зазначили в ПФТС, після отримання відповідних документів від комісії біржа почне роботу з запуску ф'ючерсного контракту на курс «долар США - гривня».

Читайте такожУже третя біржа торгуватиме валютними ф'ючерсамиЯк повідомляв УНІАН, у грудні минулого року фондова біржа ПФТС отримала згоду Національного банку України на запуск валютного ф'ючерсу. Зокрема, управління валютних операцій і аналізу фінансових ринків Національного банку України від 18 грудня узгодило зразкові форми ф'ючерсних контрактів на курс долар США - українська гривня, які на початку грудня надала біржа.

Довідка УНІАН. ПАТ «Фондова біржа ПФТС» - один із найбільших організаторів торгів цінними паперами в Україні. Станом на початок 2014 членами біржі були 176 професійних учасників ринку цінних паперів (інвестиційних компаній та банків).