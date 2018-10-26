Україна розмістила євробонди на $2 мільярди - джерело

Країна розмістила 5,25-річні єврооблігації на $750 млн і 10-річні – на $1,25 млрд.

Україна розмістила два випуски єврооблігацій на загальну суму близько 2 млрд дол., повідомило УНІАН джерело на ринку.

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За словами співрозмовника агентства, в тому числі розміщено 5-річні облігації на 750 млн дол. з дохідністю 9% річних і 10-річні на 1,250 млрд дол. з дохідністю 9,75% річних.

Також він зазначив, що попит інвесторів перевищив обсяг розміщення в два з половиною разу, становлячи близько 5 млрд дол.

Старший фінансовий аналітик ICU Тарас Котович назвав проведене розміщення цілком успішним, враховуючи поточні умови на міжнародних ринках і ризики інвесторів, включаючи геополітичну й економічну нестабільність в Україні, і майбутні вибори.

«Дохідність 5-річного випуску не найвища за останні 15 років, хоча й свою премію за український ризик інвестори заклали на рівні 602 б.п. Наприклад, в 2012 році, коли було зроблено найдорожчий випуск 5-річних єврооблігацій, премія за ризик була вищою - 800 б.п. і незважаючи на те, що відтоді зросла і дохідність з американських боргів, які є орієнтиром для України, дохідність нинішнього українського випуску становила 9%. А в 2012 році - 9,25%» , - пояснив експерт.

Що стосується 10-річного випуску, то Котович зазначив, що він виглядає дорожчим порівняно з іншими українськими позиками, але при цьому нагадав, що раніше такі розміщення були в більш спокійні часи, коли і база для визначення дохідності, і ризики країни були нижчими.

Як повідомляв УНІАН, Міністерство фінансів 24 серпня провело приватне розміщення короткострокових облігацій зовнішніх державних позик на 725 мільйонів доларів США з терміном погашення в 2019 році під 9,1% річних. Роком раніше, у вересні 2017 року, Україна успішно розмістила єврооблігації на 3 мільярди доларів під 7,375% річних.

За інформацією Міністерства фінансів, обсяг майбутніх виплат України щодо зовнішнього державного боргу в четвертому кварталі поточного року становить еквівалент 610 мільйонів доларів.

За оцінками міжнародного рейтингового агентства S&P Global Ratings, уряду України в 2019-2020 роках треба здійснити виплати за зовнішніми зобов'язаннями на суму близько 5,5 мільярда доларів, що становить приблизно 4,5% ВВП країни.