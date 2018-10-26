У Кабміні прокоментували вихід України на зовнішній ринок запозичень

Мінекономрозвитку вважає, що розміщення Україною євробондів на 2 млрд дол. дуже успішним у складній ситуації на фінансових ринках.

Міністерство економічного розвитку і торгівлі вважає розміщення Україною євробондів на 2 млрд доларів дуже успішним у складній ситуації, що склалася на фінансових ринках.

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Про це кореспонденту УНІАН повідомив перший заступник міністра економічного розвитку і торгівлі Максим Нефьодов.

«Звичайно ж, це успішне розміщення. У дуже непростий час Україна змогла вийти на ринок і все-таки зібрати ті 2 млрд дол., які було заплановано в бюджеті і про які було домовлено у програмі МВФ. Це дасть можливість профінансувати витрати і також повернутися на фінансові ринки, і випустити нові інструменти, перекредитувати старі», - сказав він.

За словами Нефьодова, Україна має бути постійним гравцем на фінансовому ринку. «Це не повинні бути рідкісні унікальні випадки», - сказав він.

«Що регулярніше і професійніше країна це робить, то більше це приводить до зменшення ризиків, кращої можливості донести свою історію і зниження вартості запозичень», - зазначив заступник міністра.

При цьому Нефьодов вважає, що загальна ситуація на фінансових ринках доволі важка, проте інвестори оцінюють історію України позитивно.

«Вартість цього разу більша за попередню, стан фінансового ринку зараз об'єктивно важкий. Наприклад, для Туреччини, яка нещодавно вийшла на ринок і залучила п'ятирічні папери під 7,5%, при тому, що ще на початку року ставки залучення були меншими за 3%. Ми бачимо суттєве погіршення фінансової кон'юнктури, суттєве зростання вартості американських казначейських паперів, до яких випуски всіх країн так чи інакше прив'язані. Цього ми не можемо контролювати. Ми можемо контролювати тільки те, як інвестори оцінюють нашу історію, і я можу сказати, що вони її оцінюють реально позитивно», - підсумував заступник міністра.

Як повідомляв УНІАН, Україна розмістила два випуски єврооблігацій на загальну суму близько 2 млрд дол.

Також було розміщено 5-річні облігації на 750 млн дол. з дохідністю 9% річних і 10-річні на 1,250 млрд дол. з дохідністю 9,75% річних.

Міністерство фінансів з 23 по 24 жовтня провело ряд зустрічей з інвесторами в Лондоні, Нью-Йорку і Бостоні в рамках підготовки до розміщення єврооблігацій.

Раніше, наприкінці серпня, Міністерство фінансів провело приватне розміщення короткострокових облігацій зовнішніх державних позик на 725 млн дол. США з терміном погашення в 2019 році під 9,1% річних.

На рік раніше, у вересні 2017 року, Україна успішно розмістила єврооблігації на 3 млрд дол. під 7,375% річних.

За інформацією Міністерства фінансів, обсяг майбутніх виплат України за зовнішнім державним боргом у четвертому кварталі нинішнього року становить еквівалент 610 млн дол., у 2019 році 5,849 млрд дол., у 2020 році - 6,009 млрд дол.