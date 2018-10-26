Конкурс з продажу "Центренерго" відбудеться 13 грудня

Стартова ціна пакета акцій становить 5,984 мільярда гривень.

Конкурс з продажу державного пакета акцій енергогенеруючої компанії "Центренерго" у розмірі 73,8% відбудеться 13 грудня в 11:00.

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Про це на своїй сторінці в Facebook написав виконуючий обов'язки голови Фонду державного майна України Віталій Трубаров.

"Дата першого продажу об'єкта великої приватизації 2018 року визначена. 13 грудня в 11:00 відбудеться конкурс з продажу державного пакету акцій "Центренерго". Стартова ціна 5,984 мільярда гривень", - повідомив він.

Голова Фонду держмайна додав, що це рішення було прийнято комісією з продажу "Центренерго".

Трубаров зазначив, що у інвестора є 45 днів на ознайомлення з роботою і фінансовими показниками підприємства і на підготовку всіх необхідних документів.

Як повідомляв УНІАН, 10 травня Кабінет міністрів затвердив перелік підприємств великої приватизації на 2018 рік.

Компанія "Центренерго" потрапила в число об'єктів великої приватизації на цей рік, причому саме з неї планують розпочати цей процес.

Радник з приватизації ПАТ "Центренерго" аудиторсько-консалтингова компанія Ernst & Young оцінила 73,8%-вий пакет акцій підприємства, який належить державі, у 5,985 мільярда гривень (225,48 мільйона доларів).

3 жовтня Кабмін встановив стартову ціну держпакету акцій "Центренерго" в 5,98 мільярда гривень.

Чистий прибуток "Центренерго" в 2017 році зріс у 5 разів порівняно з 2016 роком – до 1,9 мільярда гривень.

Довідка УНІАН. "Центренерго" є одним з провідних виробників електроенергії в Україні. Держава володіє 78,289% акцій компанії. До складу компанії входять три теплові електростанції - Вуглегірська, Зміївська та Трипільська, їх сумарна встановлена проектна потужність становить 7665 МВт - 14% генеруючої потужності України. "Центренерго" постачає електроенергію в Київську, Харківську і Донецьку області.