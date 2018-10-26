Мінфін підтвердив випуск євробондів на $2 мільярди

Ставка прибутковості п'ятирічних облігацій становить 8,994% річних, десятирічних - 9,750%.

Міністерство фінансів підтвердило здійснення Україною двох випусків єврооблігацій на загальну суму 2 мільярди доларів, раніше отриману з джерел на ринку.

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Як повідомляється на сайті Мінфіну, ставка прибутковості п'ятирічних облігацій, випущених на суму 750 мільйонів доларів з кінцевим терміном погашення 1 лютого 2024 року, становить 8,994% річних.

Ставка прибутковості десятирічних облігацій, випущених на суму 1,250 мільярда доларів з кінцевим терміном погашення 1 листопада 2028 року, становить 9,750% річних.

За інформацією міністерства, розрахунки по новому випуску мають відбутися 1 листопада 2018 року.

Зазначається, що в процесі збору заявок на придбання цінних паперів близько 390 інвесторів висловили зацікавленість у придбанні нових українських облігацій на загальну суму 4,9 мільярда доларів.

Мінфін очікує, що новому випуску буде присвоєно рейтинг не нижче "B-" рейтинговим агентством Standard&poor's і "B-" рейтинговим агентством Fitch.

Також повідомляється, що залучені кошти будуть спрямовані на фінансування дефіциту бюджету та на виплату короткострокових облігацій зовнішніх державних позик з терміном погашення у лютому 2019 року на 725 мільйонів доларів.

Організаторами трансакції виступили банки BNP Paribas, Citigroup, Goldman Sachs і jp Morgan.

Як повідомляв УНІАН, Міністерство фінансів з 23 по 24 жовтня провело ряд зустрічей з інвесторами в Лондоні, Нью-Йорку та Бостоні в рамках підготовки до розміщення єврооблігацій.

Раніше, наприкінці серпня, Міністерство фінансів провело приватне розміщення короткострокових облігацій зовнішніх державних позик на 725 мільйонів доларів США з терміном погашення в 2019 році під 9,1% річних.

Роком раніше, у вересні 2017 року, Україна успішно розмістила єврооблігації на 3 мільярди доларів під 7,375% річних.

За інформацією Міністерства фінансів, обсяг майбутніх виплат України щодо зовнішнього державного боргу в четвертому кварталі поточного року становить еквівалент 610 мільйонів доларів, в 2019 році - 5,849 мільярда доларів, у 2020 році - 6,009 мільярда доларів.