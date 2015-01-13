Мінфін знову не зміг розмістити ОВДП на плановому аукціоні

Міністерство фінансів України не змогло залучити кошти в державний бюджет на другому в цьому році плановому аукціоні з розміщення облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП) 13 січня, як і на попередньому аукціоні, повідомляється на сайті міністерства.

За інформацією Мінфіну, інвесторам були запропоновані гривневі облігації з терміном обігу 3 місяці, 2 роки та 5 років. На 3-місячні облігації інвестори подали 2 заявки, що були відхилені Мінфіном через високу запитувану прибутковість від 19 до 20%, в той час як на інші облігації інвестори не подали жодної заявки.

Нагадаємо, сьогодні, 13 січня, голова Національного банку України Валерія Гонтарева під час першої в цьому році наради з керівниками найбільших банків заявила, що монетарна політика, в рамках якої Нацбанк минулого року профінансував 40% доходів зведеного держбюджету, неприйнятна навіть в умовах проведення військових дій, і в 2015 році політика повинна бути більш зваженою.

Протягом 2014 року НБУ шляхом викупу державних облігацій, перерахування прибутку та витрачання валюти з резервів профінансував витрати держбюджету і платежі НАК «Нафтогаз України» на 175 млрд грн, що, за даними НБУ, було вимушеним і безальтернативним кроком, оскільки отримані кредити від міжнародних організацій були направлені на погашення попередніх боргів, при цьому МВФ не може фінансувати військові витрати України, а ринки капіталу для нашої країни повністю закриті.

На думку ряду експертів, монетизація держборгу чинить тиск на національну валюту, яка протягом 2014 року подешевшала щодо долара майже в 2 рази, оновивши історичний мінімум за офіційним курсом на рівні 15,85 грн/дол., і для стабілізації гривні необхідно істотно урізати витрати держбюджету.

Як повідомляв УНІАН, Мінфін не зміг розмістити ОВДП на першому в цьому році плановому аукціоні 6 січня. До кінця місяця Мінфін має намір провести ще 2 аукціони - 20 і 27 січня.

За оперативними даними Держказначейства на 12 січня, з початку року до держбюджету не надходили держзапозичення, витрати з обслуговування держборгу становили 1,202 млрд грн, на погашення держборгу - 2,679 млрд грн.

Станом на 12 січня обсяг ОВДП, що перебувають в обігу, за сумою основного боргу склав 454,869 млрд грн, при цьому у власності НБУ знаходяться держпапери на суму 318,122 млрд грн, або 70% загального обсягу ОВДП в обігу. У власності банків знаходяться ОВДП на 91,882 млрд грн, нерезидентів - на 21,114 млрд грн.

Держбюджет України на 2015 рік передбачає граничний обсяг дефіциту на рівні 63,670 млрд грн, або 3,7% ВВП, очікуваний річний показник держборгу - 1,176 трлн грн, або 68% ВВП.