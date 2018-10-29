IBM купує софтверну компанію Red Hat за $34 мільярди

Red Hat спеціалізується на Linux-дистрибутивах з відкритим програмним кодом, які були розроблені як альтернатива проприетарному програмного забезпечення від Microsoft.

IBM Corp. у неділю, 28 жовтня, оголосила про купівлю американської софтверної компанії Red Hat Inc за 34 мільярда доларів.

Це буде найбільше придбання в історії IBM, пише lb.ua з посиланням на Reuters.

Red Hat спеціалізується на Linux-дистрибутивах з відкритим програмним кодом, які були розроблені як альтернатива пропрієтарного програмного забезпечення від Microsoft Corp. Укладаючи угоду, IBM сподівається наздогнати Amazon, Alphabet і Microsoft у хмарному бізнесі, що швидко росте.

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"Придбання Red Hat поміняє правила гри. IBM стане світовим постачальником №1 у сфері гібридних хмарних технологій, пропонуючи компаніям відкрите рішення, яке розблокує всю цінність хмари для їхнього бізнесу", - йдеться в заяві компанії.

Red Hat, яка є провідним світовим постачальником програмного забезпечення з відкритим вихідним кодом, буде діяти в складі IBM у якості окремого підрозділу Hybrid Cloud, передає РБК.

IBM викупить усі випущені в обіг звичайні акції Red Hat по $190 за штуку, загальна сума операції складе близько $34 млрд.

Угоду між IBM і Red Hat збираються закрити у другій половині 2019 року.

Гендиректор Red Hat Джим Вайтхерст і інші нинішні керівники компанії залишаться на своїх посадах.

Нагадаємо, в березні компанія IBM представила процесор, розміри якого можна порівняти з розміром кристалів солі.