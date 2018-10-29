Fitch підтвердило рейтинг України

На думку агентства, МВФ офіційно затвердить програму після остаточного затвердження бюджету на наступний рік.

Міжнародне рейтингове агентство Fitch Ratings підтвердило довгостроковий суверенний рейтинг дефолту емітента України в іноземній валюті на рівні «B-» зі стабільним прогнозом.

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Як повідомило агентство на своєму сайті, продовження взаємодії України з Міжнародним валютним фондом (МВФ) має пом'якшити короткострокові фінансові ризики, пов'язані зі зростанням виплат із погашення суверенних боргів, починаючи з 2019 року, і з виборами 2019 року.

На думку експертів Fitch, рада МВФ офіційно затвердить нову програму після остаточного затвердження бюджету на наступний рік.

Також, експерти агентства очікують, що дефіцит державного бюджету України досягне 2,5% у 2018 році

Як повідомляв УНІАН, раніше міжнародне рейтингове агентство S&P Global Ratings підтвердило довгострокові та короткострокові суверенні кредитні рейтинги України за зобов'язаннями в іноземній та національній валюті на рівні «B-/B» зі стабільним прогнозом.

Fitch у травні 2017 року підтвердило довгострокові рейтинги дефолту емітента України в іноземній та національній валюті на рівні «B-» зі стабільним прогнозом.