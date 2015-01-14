Fitch знизило рейтинг «Газпрому» і ще 12 найбільших російських компаній

Міжнародне рейтингове агентство Fitch знизило рейтинги низки найбільших російських компаній, включаючи "ЛУКОЙЛ", "Газпром", РЖД.

Про це йдеться у повідомленні агентства, передає ТАСС.

Довгострокові рейтинги дефолту емітента (РДЕ) в національній та іноземній валюті ВАТ "Газпром", "Газпром нефть", ЛУКОЙЛ, НОВАТЕК, РЖД, ВАТ "Федеральна пасажирська компанія", ВАТ "Федеральна мережева компанія", "Цивільні літаки Сухого", ВАТ "Атоменергопром" знижені з рівня "BBB" до "BBB-", прогноз "негативний". Короткостроковий РДЕ підтверджений на рівні "F3".

Крім того, пріоритетні незабезпечені рейтинги компаній "Газпром капітал" і "РЖД Капітал" знижені з рівня "BBB" до "BBB-".

Також агентство підтвердило довгостроковий РДЕ в іноземній валюті "Ростелекому" і Polyus Gold International на рівні "BBB-". Прогнози за цими рейтингами змінено на "негативний" зі "стабільного".

Раніше Fitch знизило довгострокові суверенні рейтинги Росії в іноземній і національній валюті на один щабель - з "BBB" до "BBB -" з "негативним" прогнозом.

"BBB-" є найнижчим рейтингом у категорії, яку інвестори позначають як "інвестиційну". Наступний щабель в методології Fitch - "ВВ+" - належить до "спекулятивного" рівня.

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Як наголошується в заяві Fitch, зниження рейтингу РФ пов'язане з різким погіршенням перспектив економічного розвитку країни в порівнянні з серединою 2014 року на тлі падіння цін на нафту, зниження курсу рубля і зростання процентних ставок.

"Санкції Заходу, вперше введені в березні 2014 року, продовжують чинити тиск на економіку, блокуючи доступ російських компаній і банків до зовнішнього ринку капіталу", - зазначає агентство.