Fitch підтвердило міжнародний рейтинг «ПриватБанку»

Прогноз за рейтингом «стабільний».

Міжнародне рейтингове агентство Fitch підтвердило довгостроковий рейтинг дефолту емітента в іноземній і національній валюті «ПриватБанку» на рівні «B-».

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Як повідомляється на сайті Fitch, прогноз за рейтингом «стабільний».

Одночасно агентство підвищило національний довгостроковий рейтинг банку до «AA (ukr)» до «АА- (ukr)».

Відзначається, що підвищення національного рейтингу відображає вищу оцінку Fitch кредитного профілю банку порівняно з іншими державними банками.

Як повідомляв УНІАН, міжнародне рейтингове агентство Fitch Ratings підтвердило довгостроковий суверенний рейтинг дефолту емітента України в іноземній валюті на рівні «B-» зі стабільним прогнозом.

«ПриватБанк» (м. Дніпро) працює на ринку України з 1992 року і є найбільшим банком за обсягом активів. У грудні 2016 року Кабінет міністрів вирішив націоналізувати банк, керуючись рекомендаціями Ради нацбезпеки і оборони за пропозицією Національного банку.