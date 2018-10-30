Засновник Amazon Безос за два дні став "біднішим" майже на $20 мільярдів

Зараз видання оцінює його статки в 128,1 мільярда доларів.

Статки найбагатшої людини на планеті - засновника і власника торговельної інтернет-компанії Amazon Джеффа Безоса зменшилася лише за два дні одразу на 19,2 мільярда доларів.

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Про це повідомило агентство Bloomberg, зазначивши, що тим самим встановлено новий рекорд фінансових втрат за такий короткий проміжок часу серед мультимільярдерів в світі.

Попередній подібний рекорд був зафіксований 27 липня: Марк Цукерберг втратив 16,5 мільярда доларів в результаті того, що вартість акцій його компанії Facebook впала більш ніж на 20% на тлі незадовільної звітності.

Як вказує Bloomberg, Безос став біднішим теж через падіння курсу акцій його компанії. У минулу п'ятницю, 26 жовтня, цінні папери Amazon подешевшали на 7,8%, а 29 жовтня - ще на 6,3%. Падіння котирувань було після публікації звітності ритейлера за III квартал, показники якої виявилися нижчими за очікування ринку. Так, компанія повідомила про виручку за тримісячний період, що завершився 30 вересня, у розмірі 56,6 мільярди доларів, тоді як аналітики припускали, що вона становитиме 57,1 мільярда доларів.

У підсумку Bloomberg зараз оцінює статки Безоса в 128,1 мільярда доларів, хоча ще на початку минулого місяця вони сягали 167,7 мільярда доларів.

У липні агентство оприлюднило свій оновлений список 500 найбагатших людей на Землі. Очолив його Безос зі станом 142 мільярди доларів. У першу трійку також увійшли засновник корпорації Microsoft Білл Гейтс (94,2 мільярда доларів) і Марк Цукерберг (81,6 мільярда доларів).

За даними Bloomberg, Гейтс через падіння 29 жовтня котирувань акцій Microsoft втратив 558,3 мільйона доларів, і тепер його статок оцінюється в 92,8 мільярда доларів.