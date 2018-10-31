Мінфін знову позичив на внутрішньому ринку більше мільярда гривень

Міністерство ОВДП-аукціоні залучило до держбюджету 15 млн грн, 37 млн дол. і 3 млн євро.

Міністерство фінансів України на плановому аукціоні з розміщення облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП) залучило до державного бюджету 14,828 млн грн, 37,008 млн дол. і 3,055 млн євро.

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Як повідомляється на сайті міністерства, гривневі кошти залучені в результаті продажу облігацій терміном обігу 98 днів з середньозваженою дохідністю 19% річних, кошти в доларах – 231 день з дохідністю 7% річних, у євро – 392 дні з дохідністю 4,6% річних.

Також повідомляється, що гривневий еквівалент залучених коштів за курсом Національного банку становив 1,157 млрд грн.

Довідка УНІАН. Станом на 30 жовтня обсяг ОВДП в обігу за сумою основного боргу становив 744,953 млрд грн, при цьому у власності Національного банку знаходяться облігації на 348,100 млрд грн, або 47% їх загального обсягу.