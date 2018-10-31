Маск купив акції Tesla на $10 мільйонів

Після 4 листопада бізнесмен планує придбати акції компанії ще на $20 млн.

Засновник і гендиректор Tesla Ілон Маск придбав пакет акцій виробника електромобілів на $10 млн.

Читайте такожВперше за два роки Tesla зуміла вийти на чистий прибуток

Про це повідомляє телеканал CNBC з посиланням на повідомлення Маска, що надійшло до федеральної Комісії з цінних паперів і бірж США (SEC), передають «Ведомости».

Після 4 листопада бізнесмен планує придбати акції компанії ще на $20 млн.

Маск купив на фондовому ринку 29 844 акції Tesla вартістю понад $9,9 млн, йдеться в документі, направленому в SEC. Тепер бізнесмен контролює частку в 20% акціонерного капіталу компанії і є її найбільшим акціонером.

Акціонери Tesla в березні прийняли 10-річний компенсаційний пакет для Маска, який може принести йому більше $55 млрд. В той же час Маск, згідно з умовами, позбудеться гарантованого окладу і буде отримувати компенсацію у формі акцій компанії залежно від зростання її капіталізації. Tesla розраховує збільшити її з $53 млрд до $650 млрд.

У кінці вересня Комісія з цінних паперів і бірж США (SEC) висунула проти Маска звинувачення в шахрайстві з цінними паперами. Підставою стали повідомлення Маска в Twitter про можливий викуп акцій Tesla і перетворення її в непублічну компанію. Пізніше SEC запропонувала Маску угоду, за умовами якої за зняття звинувачень він повинен покинути правління Tesla і заплатити $20 млн штрафу.