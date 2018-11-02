Apple відзвітувала про рекордні виручку й прибуток за підсумками кварталу

Прибутковість від сервісів Apple досягла абсолютного рекорду й склала $10 мільярдів.

Apple відзвітувала про рекордні виручку і прибуток за підсумками четвертого фінансового кварталу, що закінчився 29 вересня.

Як повідомляється у відповідному прес-релізі компанії, дохід Apple за три місяці склав $62,9 мільярда, передає РБК.

Це, як підкреслили в Apple, на 20% більше порівняно з показниками 2017 року. Чистий прибуток на акцію за квартал, за оцінками фахівців, при цьому склав $2,91 (зростання на 41%). Міжнародні продажі, за інформацією представників корпорації, становили 61% від квартального доходу.

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В цілому ж прибутковість від сервісів Apple досягла абсолютного рекорду і склала $10 млрд, йдеться в прес-релізі. Таким чином, виключаючи одноразове сприятливе коригування у розмірі $640 мільйонів, яке було враховано в четвертому кварталі минулого фінансового року, прибутковість від сервісів компанії зросла з $7,9 мільярдів у четвертому кварталі 2017 року до $10 мільярдів у четвертому кварталі 2018 фінансового року, збільшившись на 27%, підкреслили представники компанії.

Ще один "рекордний квартал" Apple привітав голова корпорації Тім Кук. "У цьому році ми поставили наш двомільярдний iOS-пристрій, відзначили десяту річницю App Store і досягли найбільших показників прибутковості та вартості акцій в історії Apple", - зазначив він.

В корпорації, як уточнюється в прес-релізі, вже зробили прогнози на перший квартал наступного року. Згідно з ним, в перші місяці 2019 року Apple очікує дохід на рівні від $89 млрд до $93 млрд. Валовий квартальний прибуток в цей період, за оцінками представників компанії, повинен бути на рівні від 38% до 38,5%.

Раніше УНІАН повідомляв, що американська компанія по виробництву комп'ютерної техніки і програмного забезпечення Apple посіла перше місце в рейтингу найдорожчих брендів світу за підсумками 2018 року.