Депутати поки не дозволили уряду віддати під приватизацію низку держпідприємств

Як передає кореспондент УНІАН, за дане рішення проголосували 233 із 311 народних депутатів, зареєстрованих у сесійній залі.

Законопроектом пропонується у додаток 1 включити державні підприємства та єдині майнові комплекси державних підприємств, які зберегли загальнодержавне значення (251 об'єкт). Серед них - державне підприємство “Східний гірничо-збагачувальний комбінат” (Жовті Води), державне спеціалізоване підприємство “Чорнобильська АЕС”, державна корпорація “Українське державне об’єднання “Радон”, державне підприємство “Національна енергетична компанія “Укренерго”, українське державне підприємство “Укрхімтрансаміак”, казенне науково-виробниче об’єднання “Форт” МВС України, Донецький казенний завод хімічних виробів, державне підприємство “Житомирський бронетанковий завод”, казенне підприємство “Науково-виробничий комплекс “Іскра”, державне підприємство “Завод порошкової металургії”, Рубіжнянський казенний хімічний завод “Зоря”, державне підприємство “Львівський бронетанковий завод”, державне підприємство “Миколаївський бронетанковий завод”, державна компанія з експорту та імпорту продукції і послуг військового та спеціального призначення “Укрспецекспорт”.

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У додаток 2 пропонується внести акціонерні товариства, державні пакети акцій яких не підлягають приватизації, та державні підприємства, які можуть бути корпоратизовані (27 об'єктів). Серед них: публічне акціонерне товариство “Укрспецтрансгаз”, відкрите акціонерне товариство “Турбоатом”, національна акціонерна компанія “Нафтогаз України”, державне підприємство “Національна атомна енергогенеруюча компанія “Енергоатом”, публічне акціонерне товариство “Укртранснафта”, публічне акціонерне товариство “Укргазвидобування», публічне акціонерне товариство “Укртрансгаз”, державне підприємство “Міжнародний аеропорт “Бориспіль”.

У додаток 3 пропонується внести об’єкти права державної власності та господарські товариства, акції (частки, паї) яких належать державі, розташовані на окупованій території Автономної Республіки Крим та міста Севастополь, що не підлягають приватизації (273 об’єкти).

Законопроектом з метою виведення виробництва спирту етилового за межі державної монополії та запровадження конкуренції у зазначеній галузі пропонується внести низку змін до Закону “Про державне регулювання виробництва та обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів”.

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У прикінцевих положеннях законопроекту передбачено, що виробництво спирту етилового (у тому числі як лікарського засобу), спирту етилового ректифікованого виноградного, спирту етилового ректифікованого плодового може здійснюватися на державних підприємствах спиртової галузі та суб’єктами господарювання, які змінили форму власності у процесі приватизації підприємств спиртової галузі, за умови одержання ліцензії, а біоетанолу - на підприємствах усіх форм власності за умови одержання ліцензії.

Крім того, передбачено, що імпорт, експорт або оптова торгівля спиртом етиловим, спиртом етиловим ректифікованим виноградним, спиртом етиловим ректифікованим плодовим здійснюється суб’єктами господарювання незалежно від форми власності за умови одержання ліцензій. Оптова торгівля спиртом етиловим на медичні та ветеринарні цілі може здійснюватися за наявності ліцензії закладами охорони здоров’я та суб’єктами господарювання (організаціями) зооветеринарного постачання незалежно від форми власності.

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Також передбачено встановити, що з 1 січня 2020 року виробництво спирту етилового (у тому числі як лікарського засобу), спирту етилового ректифікованого виноградного, спирту етилового ректифікованого плодового здійснюється суб’єктами господарювання незалежно від форми власності за умови одержання ліцензії.

Зазначається, що провадження у справах про банкрутство об’єктів права державної власності, включених до переліків, затверджених Законом “Про перелік об’єктів права державної власності, що не підлягають приватизації”, до набрання чинності цим законом і не включених до таких переліків після набуття чинності цим законом, підлягає припиненню, крім провадження у справах про банкрутство тих об’єктів, що ліквідуються за рішенням власника.

Справи про банкрутство об’єктів права державної власності, включених до переліків, затверджених Законом “Про перелік об’єктів права державної власності, що не підлягають приватизації”, до набуття чинності цим законом та не включених до таких переліків після набуття чинності цим законом, не порушуються протягом трьох років від дня набуття чинності цим законом, крім справ про банкрутство тих об’єктів, що ліквідуються за рішенням власника.

На засіданні ВР представники фракції «Батьківщина» заявили, що на сьогодні не можна виносити на приватизацію «Укрзалізницю» та «Укрспирт».

Раніше УНІАН повідомляв, що надходження від приватизації за 2014 рік склали 465,9 млн гривень.