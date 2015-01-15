Мінфін сьогодні поповнив бюджет України 3 мільярдами гривень від продажу облігацій

Министерство фінансів України після двох провальних аукціонів з початку року на сьогоднішньому позаплановому аукціоні з розміщення облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП) залучило до держбюджету 3,117 млрд грн, повідомляється на сайті міністерства.

За інформацією Мінфіну, облігації продано 4 інвесторам на 3 місяці під 17% річних.

Нагадаємо, 70% ОВДП в обігу перебувають у портфелі Національного банку України, ще 20% - у портфелі банків, переважно державних. Торік НБУ профінансував витрати держбюджету і платежі НАК «Нафтогаз України» на 175 млрд грн, що було вимушеним кроком з огляду на витрачання отриманих нових кредитів на погашення колишніх боргів.

На думку ряду експертів, монетизація держборгу здійснює тиск на національну валюту, яка протягом 2014 року подешевшала щодо долара майже в 2 рази, обновивши історичний мінімум за офіційним курсом на рівні 15,85 грн/дол., і для стабілізації гривні необхідно істотно урізати витрати держбюджету.

Читайте такожУряд хоче у першому півріччі 2015 року реструктуризувати внутрішній держборгЯк повідомляв УНІАН, Мінфін не зміг розмістити ОВДП на першому і другому цього року планових аукціонах. До кінця місяця Мінфін планував провести ще 2 аукціони - 20 і 27 січня.

За оперативними даними Держказначейства на 12 січня, з початку року до держбюджету не надходили держзапозичення, витрати з обслуговування держборгу становили 1,202 млрд грн, з погашення держборгу – 2,679 млрд грн.

Станом на 14 січня обсяг ОВДП, що перебувають в обігу, за сумою основного боргу становив 454,947 млрд грн, при цьому у власності НБУ перебувають держпапери на суму 318,124 млрд грн, або 70% загального обсягу ОВДП в обігу. У власності банків перебувають ОВДП на 91,937 млрд грн, нерезидентів - на 21,134 млрд грн.

Держбюджет України на 2015 рік передбачає граничний обсяг дефіциту на рівні 63,670 млрд грн, або 3,7% ВВП, очікуваний річний показник держборгу – 1,176 трлн грн, або 68% ВВП.