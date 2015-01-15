Слова гендиректора про неприбутковість обвалили акції Tesla

Акції американського виробника електромобілів Tesla Motors впали на 7,1% після заяв гендиректора компанії Ілона Маска на Детройтському автосалоні, повідомляє Slon.ru з посиланням на Bloomberg.

Маск повідомив про уповільнення продажів машин у Китаї, а також заявив, що бізнес Tesla не стане прибутковим до 2020 року.

Папери автовиробника подешевшали на 6,8% до закриття 13 січня, торгуючись на рівні $190 за штуку.

«До заяви інвестори, ймовірно, вважали, що реальний прибуток прийде до 2017 або в 2018 році. Тепер вони бачать, що їм, можливо, доведеться чекати п'ять років», - розповіла агентству незалежний консультант з автопрому Маріан Келлер.

До початку наступного десятиліття Tesla буде продавати 500 тисяч машин щорічно, що дозволить їй отримувати прибуток, а до 2025 року продажі будуть обчислюватися мільйонами, прогнозує Маск.

Китайські споживачі не поспішають пересідати на електромобілі через слабку розвиненість заправок в країні і сумніви у надійності машин. Подібні побоювання стали сюрпризом для Tesla, зізнався Маск в інтерв'ю Bloomberg 12 січня. Він сказав, що китайський ринок «змінюється з причин, які ми не розуміємо».

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У 2014 році Tesla планувала продати 33 тисячі седанів Model S. З 2017 року компанія планує запустити в продаж більш демократичні автомобілі Model 3, які будуть приблизно вдвічі дешевшими. Крім того, на початку наступного року до покупців можуть дійти перші кросовери Tesla Model X, випливає з інформації на офіційному сайті.