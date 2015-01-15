Акції BlackBerry впали на 16% після спростування інформації про її продаж Samsung

Падіння вартості акцій сталося після того, як виробник електроніки Samsung Electronics і виробник смартфонів Blackberry спростували інформацію про переговори з поглинання канадської компанії південнокорейським концерном.

У Samsung назвали інформацію про переговори "безпідставною". У прес-службі BlackBerry повідомили, що компанії відомо про те, що в низці ЗМІ з'явилася інформація про переговори щодо купівлі BlackBerry південнокорейським концерном Samsung. "BlackBerry не веде переговори із Samsung, які стосувалися б будь-яких можливих пропозицій про придбання BlackBerry", - цитує Bloomberg заяву канадської компанії.

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Раніше агентство Reuters повідомило із посиланням на власні джерела, що Samsung Electronics недавно зробила пропозицію про купівлю компанії BlackBerry за 7,5 млрд доларів. За даними агентства, топ-менеджери обох компаній зустрічалися минулого тижня для обговорення потенційної угоди.

Reuters зазначає, що за рахунок угоди Samsung хоче наростити своє патентне портфоліо, щоб більш ефективно конкурувати з американською корпорацією Apple. У серпні минулого року портфоліо BlackBerry налічувало близько 44 тис. патентів, їхня чиста вартість становила понад 1,43 млрд доларів. За бізнес BlackBerry південнокорейський концерн нібито готовий був заплатити премію до ринкової вартості канадської компанії у розмірі 38-60%. Після появи у ЗМІ повідомлень про угоду акції BlackBerry зросли під час вчорашніх торгів у США більше, ніж на 30%, і перевищували позначку 13 доларів за акцію.

Blackberry - канадський виробник смартфонів, що працюють на однойменній операційній системі. У квітні 2014 року генеральний директор компанії Джон Чен заявляв, що BlackBerry готова відмовитися від мобільного бізнесу, якщо він продовжить бути збитковим. У третьому кварталі 2015 фінансового року (закінчився 29 листопада) чистий збиток компанії склав 148 млн доларів, виручка - 793 млн доларів.

Samsung Electronics - міжнародна компанія - виробник електроніки: напівпровідників, телекомунікаційного обладнання, чипів пам'яті, рідкокристалічних дисплеїв, мобільних телефонів і моніторів. Штаб-квартира компанії розташована в Сеулі (Південна Корея). Вартість бізнесу Samsung складає 201,19 трлн вон.

Раніше УНІАН повідомляв, що Samsung сподівається придбати Blackberry за $7,5 млрд.