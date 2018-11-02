Fitch підвищило кредитний рейтинг «Укрзалізниці»

Відзначається, що в першому півріччі «Укрзалізниця» продемонструвала більш 400 млн грн прибутку, в той же час зменшила кредитний портфель компанії більш ніж на 10%.

Міжнародне рейтингове агентство Fitch Ratings визнало поліпшення фінансово-економічного стану «Укрзалізниці» і підвищило її довгостроковий кредитний рейтинг до рівня «В-» до «CCC»/«RD».

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Про це повідомила прес-служба «Укрзалізниці».

За словами в. о. голови правління «Укрзалізниці» Євгена Кравцова, менше ніж за два роки вдалося підняти компанію зі «сміттєвого» рівня, з дна рейтингової таблиці, і зробити її привабливою для довгострокового інвестування з боку іноземних інвесторів.

«Від дефолтного ризику до стабільного розвитку. Такий розворот компанії на 180 градусів тільки що підтвердило міжнародне рейтингове агентство Fitch Ratings. Довгостроковий кредитний рейтинг «Укрзалізниці» підвищено до рівня «В-». На даному етапі це максимально можлива оцінка, рівень суверена. «В-» означає стабільні показники перспектив «Укрзалізниці», - цитує прес-служба Кравцова.

Відзначається, що в першому півріччі «Укрзалізниця» продемонструвала прибуток понад 400 млн грн, в той же час зменшила кредитний портфель компанії більш ніж на 10%.

Як повідомляв УНІАН, 7 квітня Міжнародне рейтингове агентство S&P Global Ratings підвищило довгостроковий рейтинг дефолту емітента "Укрзалізниці" до рівня «ССС+» (емітент зазнає труднощі з виплатами за борговими зобов'язаннями і його можливості залежать від сприятливих економічних умов) з «SD» (емітент відмовився від виплат за деякими зобов'язаннями).