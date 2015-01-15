Абромавічус хоче продати 1251 підприємство зі списку заборонених до приватизації

Про це повідомила прес-служба міністерства.

«До переліку заборонених до приватизації об'єктів на сьогодні включено 1478 об'єктів. Згідно із критеріями статті 5 Закону про приватизацію у новий перелік включається 551 об'єкт», - цитує Абромавічуса прес-служба відомства.

Причому представлений міністром законопроект передбачає виключення з цього переліку 1251 підприємства, серед яких морські та рибні порти, підприємства спиртової, вугільної, авіаційної, хімічної та машинобудівної галузей.

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Тим не менше, народні депутати піддали критиці даний законопроект.

«В останню хвилину дуже багато закидів, обвинувачень у корупційній складовій, тому всіх, хто аргументовано висловлювався, будемо збирати завтра або в понеділок і будемо всіх вислуховувати і допрацьовувати це», - сказав Абромавічус.

Як повідомляв УНІАН, Верховна Рада відправила на доопрацювання проект закону «Про перелік об'єктів права державної власності, що не підлягають приватизації» (№1567), внесений Кабінетом міністрів.