У Мінфіні розповіли, інвестори з яких країн викупили українські єврооблігації на $2 мільярди

Більшість єврооблігацій України викупили інвестори зі США та Великобританії.

Більшість випущених Міністерством фінансів України єврооблігацій на загальну суму 2 млрд дол. викупили інвестори із США і Великої Британії.

Читайте такожМінекономрозвитку спрогнозувало, як розміщення євробондів вплине на курс гривні

Як повідомляється на сайті Мінфіну, розміщення двох випусків облігацій на 750 млн дол. з погашенням 1 лютого 2024 року і на 1,250 млрд дол. З погашенням 1 листопада 2028 року завершено, і папери містяться в лістингу на біржі Euronext Dublin.

Мінфін зазначив, що 46% випуску на 750 млн дол. викупили інвестори із США, 41% - з Об'єднаного Королівства, 12% - європейські інвестори. 46% облігацій випуску на 1,250 млрд дол. викупили інвестори з Об'єднаного Королівства, 37% - із США, 16% - з Європи.

Також повідомляється, що Мінфін погасив короткострокові дисконтні боргові папери, випущені 28 серпня 2018 року на 725 млн дол. Решту коштів перераховано на рахунки Державної казначейської служби України і будуть використані для фінансування державного бюджету.

Як повідомляв УНІАН, Україна випустила дві серії єврооблігацій на загальну суму 2 млрд дол. Ставка дохідності п'ятирічних облігацій на 750 млн дол. становить 8,994% річних, десятирічних на 1,250 млрд дол. - 9,750% річних. Організаторами транзакції виступили банки BNP Paribas, Citi, Goldman Sachs і J.P. Morgan.

Раніше, наприкінці серпня, Міністерство фінансів провело приватне розміщення короткострокових облігацій зовнішніх державних позик на 725 млн дол. США з терміном погашення в 2019 році під 9,1% річних.

На рік раніше, у вересні 2017 року, Україна успішно розмістила єврооблігації на 3 млрд дол. під 7,375% річних.

За інформацією Міністерства фінансів, обсяг майбутніх виплат України із зовнішнього державного боргу в четвертому кварталі цього року становить еквівалент 610 млн дол., у 2019 році - 5,849 млрд дол., у 2020 році - 6,009 млрд дол.