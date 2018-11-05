Fitch присвоїло рейтинг очікуваним єврооблігаціям «Нафтогазу»

Надходження від позики будуть використані "Нафтогазом" для загальних корпоративних цілей, у тому числі для фінансування кредитів.

Міжнародне рейтингове агентство Fitch Ratings присвоїло очікуваним єврооблігаціям Національної акціонерної компанії «Нафтогаз України» попередній незабезпечений рейтинг «B-» і рейтинг відновлення "RR4".

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Про це йдеться в повідомленні Fitch.

Згідно з повідомленням, єврооблігації випущені у формі кредитних нот (loan participation notes, LPN), а емітентом призначена структура Kondor Finance plc.

Fitch зазначає, що надходження від позики будуть використані "Нафтогазом" для загальних корпоративних цілей, у тому числі для фінансування кредитів.

Точний рейтинг буде залежить від остаточної документації "Нафтогазу".

Як повідомляв УНІАН, у квітні Fitch Ratings підвищило рейтинг дефолту емітента «Нафтогаз» до «B-» з «CCC» зі стабільним прогнозом.

22 жовтня голова правління "Нафтогазу" Андрій Коболєв заявив, що компанія планує випуск єврооблігацій на суму 0,5-1 млрд дол. За його словами, метою залучення єврооблігацій є фінансова збалансованість компанії, в тому числі погашення кредитів.

Довідка УНІАН. НАК «Нафтогаз України» – найбільша державна вертикально інтегрована нафтогазова компанія України, підприємства якої видобувають близько 90% газу і нафти в країні. НАК займається розробкою родовищ, видобутком нафти і газу, їх транспортуванням, а також реалізацією нафтопродуктів через власну мережу АЗС.

У 2017 році «Нафтогаз» сплатив до держбюджету понад 100 млрд грн податків та дивідендів. Минулого року держхолдинг збільшив чистий прибуток на 48% - до 39,3 млрд грн.