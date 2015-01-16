Інвестори продовжують виводити гроші з фондового ринку Росії

Інвестори за тиждень з 8 по 14 січня вивели з фондів, орієнтованих на російські активи, 56 мільйонів доларів (0,16% коштів під управлінням) проти 67,4 мільйона доларів на попередньому тижні (0,19% активів під управлінням).

Читайте такожУ Росії визнали, що при ціні нафти у $40 ВВП країни впаде на 5%Про це свідчать дані Emerging Portfolio Fund Research (EPFR), наведені в огляді компанії "Сбербанк КІБ", повідомляє РИА Новости.

Відтік коштів триває дев'ятий тиждень і з початку року становив понад 123 мільйонів доларів. За підсумками 12 місяців Росія втратила 3,3% коштів під управлінням фондів (1,9 мільярда доларів).

Читайте такожСанкції призведуть до відтоку $170 млрд із Росії за три роки - економістиАктивні фонди отримали невеликий притік (0,07% активів під управлінням, або 17 мільйонів доларів), а з пасивних фондів вивели 0,72% (73 мільйони доларів). Ймовірно, це вказує на те, що поточний знижувальний тренд досяг дна, і активні фонди шукають дешеві активи.

Серед країн БРІКСТ (включаючи Туреччину) чистий приплив минулого тижня показали тільки турецькі фонди - їхній обсяг збільшився на 33,7 мільйона доларів (0,20% коштів під управлінням). Росія опинилася посередині - з російських фондів було виведено 0,17% активів під управлінням. Найслабшу динаміку показав Китай - відтік склав 2,1 мільярда доларів (0,72% коштів під керуванням), оцінюють аналітики компанії "Сбербанк КІБ".

Кошти виводилися з усіх фондів ринків, що розвиваються. Минулого тижня з фондів ринків, що розвиваються, було виведено 0,31% коштів під управлінням (2,7 мільярда доларів). Це більше, ніж тижнем раніше, коли відтік становив 0,15% (1,3 мільярда доларів). Особливо сильно постраждали азіатські фонди (за винятком Японії) - вони втратили 0,60% (2,2 мільярда доларів).

За минулий рік з фондів ринків, що розвиваються, було виведено 3,2% коштів під управлінням (25,8 мільярда доларів), причому 2,6% (23 мільярди) за останні три місяці, йдеться в огляді "Сбербанк КІБ".