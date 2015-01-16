Яценюк обіцяє не продавати стратегічні об'єкти

Приватизація державних компаній і підприємств не торкнеться тих структур, які мають стратегічно важливе значення для безпеки та економіки країни, заявив у ході виступу під час Години запитань до уряду у Верховній Раді прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк.

«Ми залишили тільки той перелік стратегічних об'єктів, який працює на країну і від якого залежить доля країни, - сказав Яценюк. - Все інше - на публічному, прозорому конкурсі треба продати і змусити, щоб воно працювало на країну, на економіку, а не на кишеню чиновника або держменеджменту, якому дали можливість красти. Ми все одно прийдемо до того, щоб продати об'єкти на прозорому конкурсі».

Присутній у Верховній Раді міністр економічного розвитку і торгівлі України Айварас Абромавічус також наголосив, що кількість стратегічно важливих підприємств - невелика. «У нас 3373 держпідприємств, з них 1900 працюючих. Всі решта закриваються або закриті. При цьому з 1900 - 60% - це компанії з оборотом менше 1 млн євро», - зазначив міністр.

При цьому він наголосив, що уряд поки що не буде вести масштабну приватизацію, оскільки економічна ситуація не є для цього сприятливою. Однак Кабмін оцінить фінансове становище держкомпаній і представить на суд громадськості реальний стан справ у більшості держхолдингів і, таким чином, покаже, що багато з них погрузли в корупції.

Читайте такожАбромавічус хоче продати 1251 підприємство зі списку заборонених до приватизаціїСвоєю чергою, голова уряду додав, що стосовно підприємств, які становлять стратегічний інтерес, Кабмін ухвалив рішення провести конкурсний відбір керівників, а щодо найбільш спірних і корумпованих галузей свою думку повинна висловити Генпрокуратура.

«Будуть не тільки названі компанії, а це в першу чергу компанія «Укрспирт», держліс, риба і всякі інші речі, щодо яких йдуть кримінальні розслідування. І я переконаний, що органи прокуратури не тільки прізвища назвуть, а й посадять у в'язницю тих керівників компаній, які не давали уряду прийняти правильні реформаторські рішення, - сказав Яценюк. - А що стосується керівників підприємств, найбільш важливих для безпеки та економіки країни, то Кабмін ухвалив рішення провести публічний конкурсний відбір для призначення керівників найбільших держкомпаній. А все решта, що має працювати на економіку, потрібно дати можливість купити, залучити інвестиції, створити робочі місця і прикрити, нарешті, годівницю».

Раніше Міністр економічного розвитку і торгівлі України Айварас Абромавічус представив у Верховній Раді законопроект, який передбачає виключення 1251 підприємства зі списку заборонених до приватизації об'єктів. Верховна Рада не підтримала ініціативу і відправила законопроект на доопрацювання в уряд, мотивуючи своє рішення тим, що Кабмін прагне приватизувати стратегічно важливі підприємства, особливо лісгоспи і концерн "Укрспирт".

Відповідно до закону про держбюджет, на 2015 рік надходження від приватизації у 2015 році прогнозуються на рівні 17 млрд грн.