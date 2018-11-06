Мінфін продовжує позичати гроші на внутрішньому ринку

Міністерство на ОВДП-аукціоні залучило до держбюджету 608 млн грн і 21 млн дол. Гривневий еквівалент залучених коштів по курсу Нацбанку становив 1,2 млрд грн.

Міністерство фінансів України на плановому аукціоні з розміщення облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП) залучило до державного бюджету 608,626 млн грн і 21,478 млн дол.

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Як повідомляється на сайті міністерства, гривневі кошти залучені в результаті продажу облігацій терміном обігу 91, 147, 238 і 364 дні з середньозваженою дохідністю 19%, 18,5%, 18,5% і 18,5% річних відповідно.

Кошти, в доларах залучені на 434 дня під 7,5% річних.

Також повідомляється, що гривневий еквівалент залучених коштів за курсом Національного банку становив 1,210 млрд грн.

Довідка УНІАН. Станом на 6 листопада обсяг ОВДП в обігу за сумою основного боргу становив 745,228 млрд грн, при цьому у власності Національного банку знаходяться облігації на 348,1 млрд грн, або 47% їх загального обсягу.