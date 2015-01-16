Бюджет України за два дні отримав 5,5 мільярда гривень від продажу облігацій

Міністерство фінансів України на сьогоднішньому позаплановому аукціоні з розміщення облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП) залучило до держбюджету 2,425 млрд грн, повідомляється на сайті міністерства.

За інформацією Мінфіну, облігації продано 3 інвесторам на 3 місяці під 17% річних.

Як повідомляв УНІАН, Мінфін не зміг розмістити ОВДП на першому і другому в цьому році планових аукціонах. На позаплановому аукціоні 15 січня з розміщення облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП) міністерство залучило до держбюджету 3,117 млрд грн

До кінця місяця Мінфін планував провести ще 2 аукціони - 20 і 27 січня.

За оперативними даними Держказначейства на 12 січня, з початку року до держбюджету не надходили держзапозичення, витрати з обслуговування держборгу склали 1,202 млрд грн, на погашення держборгу - 2,679 млрд грн.

Читайте такожНацбанку пропонують задіяти ОВДП із свого портфеля при розрахунках за великими вкладами ліквідованих банківСтаном на 14 січня обсяг ОВДП, що перебувають в обігу, за сумою основного боргу склав 454,947 млрд грн, при цьому у власності НБУ знаходяться держпапери на суму 318,124 млрд грн, або 70% загального обсягу ОВДП в обігу. У власності банків знаходяться ОВДП на 91,937 млрд грн, нерезидентів - на 21,134 млрд грн.

Держбюджет України на 2015 рік передбачає граничний обсяг дефіциту на рівні 63,670 млрд грн, або 3,7% ВВП, очікуваний річний показник держборгу - 1,176 трлн грн, або 68% ВВП.