Moody's через обвал рубля і цін на нафту знизило рейтинг Росії майже до "сміттєвого"

Міжнародне рейтингове агентство Moody's знизило рейтинг державного боргу Росії з Baa2 до Baa3, попередивши, що ослаблення рубля і падіння цін на нафту підривають і без того невисокі перспективи економічного зростання країни.

Як повідомляє Reuters, Moody's також включило рейтинг Росії до списку на перегляд з можливістю подальшого зниження.

Рейтингове агентство знизило стелю рейтингів країни в іноземній валюті до "Ваа3" c "Baa2" і довгострокових рейтингів у місцевій валюті до "Baa2" із "Baa1".

Читайте такожMoody's прогнозує падіння ВВП Росії цього року на 5,5%Агентство повідомило, що оцінить стійкість російських фінансів, особливо валютних резервів, щодо власного прогнозу цін на нафту та ризиків їх подальшого зниження.

Нагадаємо, "Ваа3" - остання сходинка в "інвестиційних" рейтингах. Далі йдуть "сміттєві" рівні.