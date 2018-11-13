Коболєв прокоментував випуск єврооблігацій "Нафтогазом"

Голова "Нафтогазу" підкреслив, що випуск єврооблігацій викликаний бажанням змінити структуру кредитного портфеля компанії.

Національна акціонерна компанія "Нафтогаз України" планує розмістити єврооблігації для того, щоб змінити існуючий кредитний портфель.

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Про це під час форуму "Диригенти змін" повідомив голова правління НАК "Нафтогаз України" Андрій Коболєв.

"Це розміщення було спочатку задумано для заміщення тих кредитних інструментів, які у "Нафтогазу" вже є зараз. У нас є кредитний портфель, який перевищує 2 мільярди доларів. Очікується низка інструментів. Ми хотіли б замінити їх випуском єврооблігацій", - сказав він.

Коболєв додав, що через передвиборчу боротьбу та економічну ситуацію в країні навряд чи варто розраховувати на низькі ставки за єврооблігаціями для компанії, підтвердженням чому є також нещодавнє розміщення євробондів державою на суму 2 мільярдів доларів.

Як повідомляв УНІАН, 22 жовтня голова правління "Нафтогазу" Андрій Коболєв заявив, що компанія планує випуск єврооблігацій на суму 0,5-1 мільярд доларів. За його словами, метою залучення єврооблігацій є фінансова збалансованість компанії, в тому числі погашення кредитів.

Довідка УНІАН. НАК "Нафтогаз України" – найбільша державна вертикально інтегрована нафтогазова компанія України, підприємства якої видобувають близько 90% газу і нафти в країні. НАК займається розробкою родовищ, видобутком нафти і газу, їх транспортуванням, а також реалізацією нафтопродуктів через власну мережу АЗС.

У 2017 році "Нафтогаз" сплатив до держбюджету понад 100 мільярдів гривень податків і дивідендів. Минулого року держхолдинг збільшив чистий прибуток на 48% - до 39,3 мільярда гривень.