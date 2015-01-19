НБУ у 2014 році викупив облігації уряду на $90 млн і майже на 182 млрд гривень

У гривневому еквіваленті за офіційним курсом це в 4 рази перевищує показник 2013 року, повідомляється на сайті регулятора.

Згідно зі статистикою НБУ з облігацій внутрішньої держпозики в обігу від 2007 року, показник монетизації державного боргу Національним банком у 2014 році є максимальним за цей період після 45,6 млрд грн за 2013 рік.

У грудні НБУ придбав облігації номінальною вартістю 34,6 млрд грн і 90 млн дол., тоді як продаж цінних паперів із портфеля НБУ у 2014 році не проводився.

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Операції купівлі-продажу держоблігацій через механізм двостороннього котирування у грудні не проводилися, від початку року обсяг таких операцій склав 1,03 млрд грн з купівлі та 1,0 млрд грн з продажу.

У грудні за результатами аукціонів з розміщення ОВДП до держбюджету надійшло 8,5 млрд грн і 100 млн дол. США, від початку року - 67,1 млрд грн, 800 млн дол. США та 40 млн євро.

Середньозважена дохідність ОВДП за результатами проведення аукціонів з первинного розміщення у грудні склала 16,65% річних у національній валюті і 9,00% у доларах США, від початку року - 15,24% у національній валюті, 5,80% у доларах США і 7,50% у євро.

Також повідомляється, що погашення та сплата доходу за ОВДП здійснювалися своєчасно та у повному обсязі, який від початку року склав 97,2 млрд грн, у тому числі погашення номінальної вартості на 65,3 млрд грн, сплата купонного доходу на 31,9 млрд грн.

Як повідомляв УНІАН, Національний банк у січні-листопаді 2014 року придбав у власність держоблігації України номінальною вартістю 147,35 млрд грн і 5 млн дол., тоді як продаж цінних паперів із портфеля НБУ не проводився.

Обсяг придбаних Національним банком облігацій України (за номінальною вартістю) у 2013 році склав 45,6 млрд грн. Продаж держпаперів із портфеля НБУ, а також купівля-продаж через механізм двостороннього котирування у 2013 році не проводилися.

Також повідомлялося, що Мінфін 15 січня 2015 року поповнив бюджет України 3 мільярдами гривень від продажу облігацій.