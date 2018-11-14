Плани "Нафтогазу" з випуску євробондів обвалили цінні папери України - експерт

Аналітик повідомив, що таргет прибутковості даних єврооблігацій становить 10,9% річних.

Плани Національної акціонерної компанії "Нафтогаз України" з випуску єврооблігацій на суму 2 мільярди доларів обвалили котирування інших українських цінних паперів.

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Про це на своїй сторінці Facebook написав фінансовий аналітик Ерік Найман.

"Нафтогаз" розміщує 5-річні єврооблігації на 2 мільярди доларів. Таргет прибутковості 10,9% річних. Це на 2% вище прибутковості єврооблігацій України, з схожим терміном обігу. Жахливий прайсинг, який вже обвалив котирування єврооблігацій інших українських квазісуверенів", - повідомив він.

Найман додав, що короткостроково це покращить ситуацію з платіжним балансом України.

"Але борговий зашморг затягується дедалі тугіше. Адже така прибутковість передбачає збільшення процентних платежів більш ніж на 200 мільйонів доларів на рік", - зазначив він.

Як повідомляв УНІАН, 22 жовтня голова правління "Нафтогазу" Андрій Коболєв заявив, що компанія планує випуск єврооблігацій на суму 0,5-1 мільярда доларів. За його словами, метою залучення єврооблігацій є фінансова збалансованість компанії, в тому числі погашення кредитів.

Довідка УНІАН. НАК "Нафтогаз України" – найбільша державна вертикально інтегрована нафтогазова компанія України, підприємства якої видобувають близько 90% газу і нафти в країні. НАК займається розробкою родовищ, видобутком нафти і газу, їх транспортуванням, а також реалізацією нафтопродуктів через власну мережу АЗС.

У 2017 році "Нафтогаз" сплатив до держбюджету понад 100 мільярдів гривень податків і дивідендів. Минулого року держхолдинг збільшив чистий прибуток на 48% - до 39,3 мільярда гривень.