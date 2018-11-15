"Нафтогаз" відклав випуск єврооблігацій через нестабільність ринку

За словами голови правління, компанія планує повернутися до питання розміщення на зовнішніх ринках за сприятливіших умов.

Національна акціонерна компанія "Нафтогаз України" відклала випуск єврооблігацій через нестабільність ринку та високу потенційну вартість залучення коштів.

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Про це на своїй сторінці в Facebook повідомив глава правління "Нафтогазу" Андрій Коболєв.

"Щоб припинити чергову зраду від наших "гарячих прихильників" проросійських медіа, ми прийняли рішення відкласти розміщення єврооблігацій "Нафтогазу": нестабільність ринку і висока потенційна вартість залучення коштів на міжнародних ринках робить випуск п'ятирічних боргових зобов'язань поки недоцільним", - написав Коболєв.

"Продовжуємо відслідковувати ринкову ситуацію, плануємо повернутися до питання розміщення на зовнішніх ринках за сприятливіших умов", - додав він.

Як повідомляв УНІАН, раніше фінансовий аналітик Ерік Найман повідомив, що плани "Нафтогазу" з випуску єврооблігацій на суму 2 мільярди доларів обвалили котирування інших українських цінних паперів.

За його словами, орієнтир дохідності облігацій становить 10,9% річних, що на 2% вище прибутковості єврооблігацій України, з схожим терміном обігу.

Він також повідомив, що така прибутковість передбачає збільшення процентних платежів більш ніж на 200 мільйонів доларів на рік.

22 жовтня голова правління "Нафтогазу" Андрій Коболєв заявив, що компанія планує випуск єврооблігацій на суму 0,5-1 мільярда доларів. За його словами, метою залучення єврооблігацій є фінансова збалансованість компанії, в тому числі погашення кредитів.

Довідка УНІАН. НАК "Нафтогаз України" – найбільша державна вертикально інтегрована нафтогазова компанія України, підприємства якої видобувають близько 90% газу і нафти в країні. НАК займається розробкою родовищ, видобутком нафти і газу, їх транспортуванням, а також реалізацією нафтопродуктів через власну мережу АЗС.

У 2017 році "Нафтогаз" сплатив до держбюджету понад 100 мільярдів гривень податків і дивідендів. Минулого року держхолдинг збільшив чистий прибуток на 48% - до 39,3 мільярда гривень.