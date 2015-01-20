Мінфін знову не зміг розмістити ОВДП на плановому аукціоні

Міністерство фінансів України не змогло залучити кошти до державного бюджету на третьому цього року плановому аукціоні з розміщення облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП) 20 січня, як і на попередньому аукціоні, повідомляється на сайті міністерства.

За інформацією Мінфіну, інвесторам було запропоновано гривневі облігації з терміном обігу 6 місяців і 2 роки. Інвестори не подали жодної заявки на запропоновані облігації.

Як повідомляв УНІАН, Мінфін не зміг розмістити ОВДП на першому й другому цього року планових аукціонах. На позапланових аукціонах 15 і 16 січня із розміщення облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП) міністерство залучило до держбюджету 5,5 млрд грн.

До кінця місяця Мінфін планував провести ще 1 аукціон 27 січня.

За оперативними даними Держказначейства на 19 січня, з початку року до держбюджету надійшли державні запозичення на суму 5,5 млрд грн, витрати з обслуговування державного боргу становили 2,047 млрд грн, з погашення державного боргу – 3,394 млрд грн.

Станом на 14 січня обсяг ОВДП, що знаходяться в обігу, за сумою основного боргу становив 460,614 млрд грн, при цьому у власності НБУ перебувають державні папери на суму 323,358 млрд грн, або 70% загального обсягу ОВДП в обігу. У власності банків перебувають ОВДП на 92,341 млрд грн, нерезидентів – на 21,373 млрд грн.

Держбюджет України на 2015 рік передбачає граничний обсяг дефіциту на рівні 63,670 млрд грн, або 3,7% ВВП, очікуваний річний показник державного боргу - 1,176 трлн грн, або 68% ВВП.