Moody's знизило рейтинги восьми російських компаній, у тому числі «Роснефти» і «Газпрому»

Міжнародне рейтингове агентство Moody's у вівторок знизило рейтинги низки найбільших російських компаній та їхніх "дочок" слідом за зниженням суверенного рейтингу Росії, передає ТАСС.

Зокрема, знижені рейтинги "Газпрому", "Роснефти", ЛУКОЙЛа, "Норильського нікелю", "Газпром нефти", "Транснефти", ФСК ЄЕС, "Іркута" і Федеральної пасажирської компанії. Рейтинги поставлені на перегляд із можливістю подальшого зниження.

Міжнародне рейтингове агентство Moody's знизило знизило рейтинг "Газпрому" в іноземній валюті до "Baa3" з "Baa2", сказано в повідомленні агентства.

Рейтинг у національній валюті знижений до "Baa2" з "Baa1".

Рейтинги можуть бути переглянуті в бік зниження.

Як наголошується в повідомленні Moody's рішення про зниження рейтингів "Газпрому" послідувало за зниженням рейтингів Росії, яке відбулося 16 січня.

Moody's Investors Service також знизило рейтинг "Транснефти" до "Ваа3" з "Ваа2".

Рейтинг поміщений у список на перегляд із "негативним" прогнозом.

Рейтингова дія послідувала за зниженням рейтингів РФ 16 січня 2015 до "Baa3" з "Baa2".

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