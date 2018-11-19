Фонд держмайна хоче розірвати договори купівлі-продажу пакетів акцій 11 держпідприємств

Також фонд веде претензійно-позовну роботу з розірвання та визнання недійсними договорів купівлі-продажу 16 єдиних майнових комплексів та 94 об'єктів незавершеного будівництва.

Фонд державного майна веде роботу щодо розірвання та визнання недійсними 121 договору купівлі-продажу державних пакетів акцій державних підприємств, єдиних майнових комплексів та об'єктів незавершеного будівництва.

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Про це на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook написав виконуючий обов'язки голови ФДМУ Віталій Трубаров.

За його словами, фонд контролює виконання всіх інвестиційних зобов'язань приватизованого майна, після чого приймає рішення щодо розірвання договорів або визнання їх недійсними.

«Протягом п'яти років фонд відстежує дотримання умов договору, і якщо новий власник їх порушує, то таке майно повертається у власність держави», - додав він.

Згідно з повідомленням, зараз фонд веде претензійно-позовну роботу з розірвання та визнання недійсними договорів купівлі-продажу 11 пакетів акцій держпідприємств, 16 єдиних майнових комплексів та 94 об'єктів незавершеного будівництва.

Як повідомляв УНІАН, 18 січня Верховна Рада прийняла новий закон про приватизацію державного майна, який був підписаний президентом Петром Порошенком у березні.

Державний бюджет на 2018 рік передбачає 21,3 млрд грн надходжень від приватизації.

Фонд державного майна України планує, що практично за всіма об'єктами великої приватизації конкурси з продажу пройдуть у 2019 році, а не в цьому, як йшлося раніше. Крім того, Фонд держмайна очікує отримати в 2018 році близько 2 млрд грн від продажу об'єктів малої приватизації.